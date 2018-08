Nach dem ehemaligen Nationalspieler Paolo Maldini steht eine weitere Klublegende des Serie-A-Klubs AC Mailand vor der Rückkehr zu den Rossoneri. Wie Sportdirektor Leonardo erklärte, soll der frühere Weltfußballer Kaka ab September als Manager der Klubführung angehören.

Leonardo ist seit Jahren ein enger Freund des Brasilianers, der zwischen 2003 und 2009 sowie in der Saison 2013/14 bei den Lombarden unter Vertrag gestanden und 2017 seine Karriere beendet hatte.

Der neue Milan-Eigentümer Elliott hegt zudem laut Gazzetta dello Sport ehrgeizige Pläne für den Klub. Demnach soll der ehemalige Champions-League-Sieger mittelfristig an die Börse gebracht werden. An der Mailänder Börse sind bereits Rekordmeister Juventus Turin, Lazio Rom und die AS Rom notiert.