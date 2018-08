Um den millionenschweren Kauf von Cristiano Ronaldo zu finanzieren, muss Juventus Turin den Gürtel enger schnallen. Wie die Gazzetta dello Sport berichtet, steht Gonzalo Higuain kurz vor einem Abschied beim italienischen Rekordmeister.

Der 30-Jährige wird wohl zunächst an AC Mailand verliehen werden, danach habe der Klub eine Kaufoption in Höhe von 36 Millionen Euro. Higuain wurde am Mittwochabend bereits in der norditalienischen Stadt gesichtet.

Scheitern könnte der Deal nur an den Gehaltsforderungen des Argentiniers: Er wolle neun Millionen Euro im Jahr für seine Dienste, Mailand bietet ihm nur die bisherigen 7,5 Millionen Euro an.

Eine weitere Bedingung für Higuains Transfer ist dem Bericht zu Folge ein Vierjahres-Vertrag - eine Saison länger als sein Vertrag in Turin. Als weiterer Buhler um Higuain galt der FC Chelsea.

Werden sich die Vereine nicht einig, platzt auch ein anderer Tausch: Matthia Caldara von Juventus sollte gegen AC Mailands Leonardo Bonucci gehandelt werden. Bonucci wechselte erst letztes Jahr nach Mailand, kommt jetzt aber zur Alten Dame zurück.