Giuseppe Marotta wechselt kurz nach seinem Abschied vom italienischen Rekordmeister Juventus Turin als neuer Geschäftsführer Sport zum Ligarivalen Inter Mailand.

Der 61-Jährige, der bei Juve sieben Jahre als Generaldirektor gearbeitet hatte, erhält bei den Lombarden nach der Einigung mit Mailands chinesischem Besitzer Zhang Jindong auf einen mehrjährigen Vertrag auch Sitz und Stimme im Vorstand. Durch sein Knowhow soll Marotta Zhangs Sohn Steven, der Ende Oktober das Präsidenten-Amt bei Inter übernommen hat, im Tagesgeschäft unterstützen.

ANZEIGE: Jetzt internationale Fußballtrikots sichern - hier geht's zum Shop!

Die "Ära Marotta" in Turin gilt als erfolgreich. In seiner Zeit feierte der Klub der deutschen Nationalspieler Sami Khedira und Emre Can sieben Meistertitel, vier Pokalsiege und in der Champions League zwei Endspielteilnahmen. Ein Konflikt mit Turins Präsident Andrea Agnelli über die Verpflichtung von Superstar Cristiano Ronaldo führte Ende vergangenen Monats zur Trennung.