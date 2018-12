Der ehemalige Bayern-Trainer Carlo Ancelotti hat mit dem SSC Neapel in der italienischen Serie A Platz zwei gefestigt. Sein Team gewann 4:0 (2:0) gegen den Tabellenvorletzten Frosinone Calcio. Ex-Bundesligaprofi Arkadiusz Milik (68./84., Piotr Zielinski (7.) und Adam Ounas (40.) trafen für die Gastgeber.

Confed-Cup-Gewinner Amin Younes wurde in der 72. Minute eingewechselt und feierte sein Pflichtspieldebüt für Napoli. Der Rückstand des SSC auf Rekordmeister Juventus Turin (43 Zähler) beträgt allerdings schon acht Punkte.

Die Turiner hatten am Freitagabend das Derby d'Italia gegen Inter Mailand mit 1:0 gewonnen. Dem ehemaligen Wolfsburger und Münchner Mario Mandzukic (66.) gelang der Treffer des Tages. Inter bleibt mit 29 Punkten Dritter.

AS Rom schenkt Sieg in doppelter Überzahl her

Derweil hat der AS Rom in doppelter Überzahl den Sieg aus der Hand gegeben. Die Römer lagen bis in die Nachspielzeit hinein bei Cagliari mit 2:1 in Führung. Dario Srna und Luca Ceppitelli mussten in der dritten Minute der Nachspielzeit dann auch noch mit Rot vom Feld.

Doch zwei Minuten später schockte Marco Sau die Gäste aus Rom und traf zum 2:2-Ausgleich für Cagliari, das nur noch zu neunt spielte.

Die Roma ist damit auf Platz sieben in der Serie A, während die Hausherren auf Rang 13 liegen.