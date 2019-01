Der Wechsel von Gonzalo Higuain zum FC Chelsea war der Ausschlag dafür, dass sich der AC Mailand die Dienste eines der vielversprechendsten Talente der italienischen Serie A sicherte.

Krzysztof Piatek wechselte für 35 Millionen Euro zu Milan, obwohl er erst seit einem halben Jahr in Italien spielt. Beim CFC Genua schoss er 13 Tore in 19 Spielen - mit der Nummer 9 auf seinem Rücken.

Das wird nun nicht mehr so sein. Den Wunsch, auch beim AC Mailand mit der Nummer 9 aufzulaufen, verwehrte ihm der Verein. Noch dazu mit einer harten Begründung.

Milan-Sportdirektor: "Nummer 9 muss man sich verdienen"

"Wir haben uns entschieden", sagte Sportdirektor Leondardo bei der offiziellen Vorstellung am Donnerstag. "Er hat nach der Nummer 9 gefragt, aber wir glauben, dass man sich die Nummer 9 verdienen muss."

Stattdessen bot Milan seinem Neuzugang eine versöhnliche Alternative an. "Das ist eine wichtige Nummer, deshalb entschieden wir uns bei ihm für die Nummer 19. So hat er auch eine 9 bei sich."

Die prestigeträchtige Rückennummer trug zuletzt Higuain, der sich damit in eine illustre Runde einreihte. Vor ihm war die Nummer vergeben an Fernando Torres, Luiz Adriano, George Weah und Marco van Basten.

Piatek war erst im Sommer von Cracovia Krakau in die Serie A gewechselt. In der ersten polnischen Liga gelangen ihm vergangene Saison 21 Tore in 36 Spielen.