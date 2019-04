Beim Serie-A-Spiel zwischen US Sassuolo Calcio und Chievo Verona fielen zwar vier Tore. Für einen Fan der Gastgeber schien die Partie jedoch nicht den höchsten Unterhaltungswert gehabt zu haben.

Denn beim 4:0-Sieg der Heimmannschaft holte der Sassuolo-Anhänger bei strömenden Regen plötzlich eine Angel hervor und hielt diese in den Wassergraben hinter dem Tor.

Dieser dient normalerweise dazu, die Tifosi davon abzuhalten, auf das Spielfeld zu stürmen.

Goldener Fisch am Haken

Durch den anhaltenden Regen floss in dem Graben nun aber genug Wasser, um sein Anglerglück zu versuchen. Und der Fisch ließ sich in dem trüben Wasser nicht lange bitten. Bereits wenige Sekunden, nachdem der Fan seine Rute in das Wasser gehalten hatte, zappelte bereits ein goldener Fisch am Haken.

Stolz zeigte der erfolgreiche Angler anschließend seinen goldenen Fang in die Runde und wurde von den umlegenden Fans stürmisch bejubelt.

Die vier Tore seines Teams waren dem Fan an diesem Tag sicherlich egal.