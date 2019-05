Juventus Turin hat auch im dritten Spiel nach dem vorzeitigen Gewinn der achten italienischen Meisterschaft in Folge einen Sieg verpasst.

Mit Nationalspieler Emre Can unterlag der Rekordmeister bei der AS Rom mit 0:2 (0:0). Alessandro Florenzi (79.) und der frühere Wolfsburger Edin Dzeko (90.+2) erzielten die Treffer für die Roma, die vorbei am FC Turin auf Platz sechs zog.

Die vermeintliche Juve-Führung durch Superstar Cristiano Ronaldo (64.) war aufgrund einer Abseitsstellung zurückgenommen worden. Juventus hatte den Meistertitel schon am 20. April perfekt gemacht.

