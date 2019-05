Zwangsabstieg in die Serie C statt Aufstieg in die Serie A: Für Zweitligist US Palermo könnte es zum Saisonende der Serie B ein böses Erwachen geben.

Die Staatsanwaltschaft fordert vom italienischen Fußball-Verband FIGC wegen diverser Vergehen einen Zwangsabstieg des früheren Erstligisten in die dritte Liga.

Zudem fordern die Anklagevertreter ein fünfjähriges Berufsverbot für Palermos ehemaligen Klubchef Maurizio Zamparini, dem Bilanzfälschungen in den Spielzeiten 2014 bis 2017 vorgeworfen werden.

Zamparini war 2017 von seinem Amt zurückgetreten.