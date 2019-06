Der italo-amerikanische Unternehmer Rocco Commisso verhandelt über den Kauf des italienischen Erstligisten AC Florenz.

Der langjährige Eigentümer, die Unternehmerfamilie Della Valle, will den Klub aus der Toskana für circa 200 Millionen Euro verkaufen, berichtete die Gazzetta dello Sport am Dienstag.

Commisso ist Chef der Firma Mediacom und arbeitet seit über einem Jahr daran, die Fiorentina zu übernehmen.

Äre Della Valle neigt sich in Florenz dem Ende zu

Der 69-Jährige, der in den USA bereits New York Cosmos besitzt, hatte in den vergangenen Jahren vergeblich versucht, den AC Mailand zu erwerben.

Die Familie Della Valle, Eigentümer der bekannten Modegruppe Tod's, ist seit 17 Jahren im Besitz der Fiorentina.

Zuletzt hatten sich die Beziehungen zwischen dem Management und den Tifosi verschlechtert. Der Klub hat die Serie-A-Saison nur auf Position 16 beendet.