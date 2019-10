Joker Gonzalo Higuaín hat Juventus Turin an die Tabellenspitze der Serie A geschossen.

Der Argentinier erzielte in einem hitzigen Derby d'Italia bei Inter Mailand in der 80. Minute den 2:1 (1:1)-Siegtreffer und sorgte damit für die erste Saisonniederlage der Nerazzurri.

Paulo Dybala brachte die Gäste in der Anfangsphase in Führung (4.). Kurz darauf scheiterte Cristiano Ronaldo an der Latte (10.).

Inter glich durch Lautaro Martínez (18.), der einen Strafstoß nach einem Handspiel von Matthijs de Ligt sicher verwandelte, aus.

Ronaldo-Treffer zählt nicht

Kurz vor der Pause traf Cristiano Ronaldo vermeintlich zur erneuten Juve-Führung (41.), doch der Treffer wurde wegen einer Abseitsstellung aberkannt. (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

Der frühere deutsche Nationalspieler Sami Khedira wurde in der 62. Minute ausgewechselt, der für die aktuellen Länderspiele nominierte Emre Can kam in der 71. Minute ins Spiel.