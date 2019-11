Italien wehrt sich gegen häusliche Gewalt. Die Serie A wollte ihre Unterstützung für alle Frauen zeigen, die unter dieser Art von Gewalt leiden oder gelitten haben.

Im Spiel Atalanta Bergamo gegen Juventus Turin hatten die Spieler und der Schiedsrichter eine rote Markierung im Gesicht, um das Bewusstsein zu wecken.

Diese Kampagne heißt "Zeige Gewalt die Rote Karte". Deshalb betraten sowohl alle elf Atalanta-Spieler als auch die von Juventus das Spielfeld mit den roten Flecken im Gesicht.

Die Initiative wird von der Serie A gefördert und will das Bewusstsein schärfen sowie häusliche Gewalt ein für alle Mal beenden.

In allen Spielen im italienischen Fußball wird sich dieses Bild am Wochenende wiederholen. Dazu veröffentlichte die Serie A folgende Erklärung:

"Die Serie A unterstützt WeWorldOnlus, eine Organisation, die seit 20 Jahren die Rechte von Frauen und Kindern in Gefahr sowohl in Italien als auch in der Welt verteidigt. Ziel ist es, alle Arten von Ungerechtigkeiten gegenüber Frauen zu bekämpfen."

Die Partie gewann Juve übrigens mit 3:1 - doch der Erfolg war ein hartes Stück Arbeit!