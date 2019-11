Nach den rassistischen Beleidigungen seiner Fans gegen den früheren italienischen Nationalspieler Mario Balotelli muss Erstligist Hellas Verona eine Kurve beim nächsten Heimspiel schließen.

Jetzt aktuelle Fanartikel der internationalen Top-Klubs bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Dieses Urteil verkündete das Sportgericht des italienischen Fußballverbandes am Dienstag. Der Ausschluss betrifft rund 3500 Anhänger.

Anzeige

Balotelli hatte beim Gastspiel mit Brescia Calcio in Verona (1:2) nach einer Stunde Spielzeit aufgrund der rassistischen Auswüchse damit gedroht, das Spielfeld zu verlassen.

Verona beschloss am Dienstag, gegen den Anführer einer lokalen Hooligan-Vereinigung ein Stadionverbot bis 2030 zu verhängen. Dieser hatte am Montag in einem Radiointerview behauptet, Balotelli könne nie als ein richtiger Italiener betrachtet werden.