Carlo Ancelotti steht beim SSC Neapel angeblich vor dem Aus als Trainer. Übereinstimmenden Medienberichten aus Italien zufolge, könnte der 60-Jährige am Wochenende gegen Udinese Calcio sein letztes Serie-A-Spiel als Chefcoach auf der Bank der Süditaliener bestreiten.

Der Termin soll nach italienischen Medienberichten schon feststehen. Vor dem letzten Gruppenspiel in der Champions League gegen den KRC Genk äußerte sich der ehemalige Bayern-Trainer nun vielsagend zu den Gerüchten.

Ancelotti: "Der Koffer eines Trainers ist immer bereit"

"Der Koffer eines Trainers ist immer gepackt. Ich denke, dass es völlig normal ist, in dieser Situation in Frage gestellt zu werden", so Ancelotti auf die Frage nach seiner unmittelbaren Zukunft. "Ich bin bereit, es ist eine Erfahrung, die ich schon in der Vergangenheit gemacht habe. Es macht mir keine Angst und es macht mir keine Sorgen zu wissen, dass der Verein mir danken oder ich gehen könnte."

Gennaro Gattuso, derzeit auf dem Markt, soll offenbar sein Nachfolger werden - auch das wird übereinstimmend berichtet. Der 41-jährige Italiener war zuletzt vom Winter 2017 bis zum Sommer 2019 an der Seitenlinie des AC Mailand tätig.

Ancelotti steht derzeit mit Neapel nur auf Rang 7 in der Serie A und hat sieben Punkte Rückstand auf einen Europa-League-Platz. (SERVICE: Tabelle der Serie A)