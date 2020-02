vergrößernverkleinern Zwei Fans erhalten für die "No-Show" von Cristiano Ronaldo in Südkorea eine Entschädigung © Getty Images

Weil Cristiano Ronaldo in einem Testspiel nur auf der Bank sitzt, erhalten zwei Fans in Südkorea eine Entschädigung. Dies ordnet ein Gericht in Seol an.