Die Corona-Krise trifft die norditalienische Region Piemont so hart, dass die Regierung am Mittwoch sogar alle Geschäfte schließen ließ. Es herrscht absoluter Ausnahmezustand, auch für Juventus Turin, das unmittelbar im absoluten Risikogebiet ansässig ist. Auf der Plattform gofundme.com hat die alte Dame eine Spendenkampagne gestartet. Das Motto: "Distant but united" (entfernt aber vereint).

Damit spricht sich der Klub dafür aus, trotz erforderlicher räumlicher Distanz zu anderen Menschen gemeinsam zu handeln. Das Geld will der Klub der Initiative "Piemont Region-Coronavirus Emergency" überreichen, die medizinische Einrichtungen in der enorm vom Virus befallenen Region Piemont unterstützt. 300.000 Euro warfen Verein und Spieler selbst in den Topf. Das Spendenziel beträgt eine Millionen Euro.

Zudem spendete der Klub Lebensmittel an Bedürftige. Die seien eigentlich für den Stadionverzehr im Halbfinale des italienischen Pokals gegen den AC Mailand gedacht gewesen, berichtet der Club auf seiner Website. Der Pokalwettbewerb wurde wie die Serie A auf unbestimmte Zeit auf Eis gelegt, um den Virus einzudämmen.

"Jeder braucht Hilfe und jeder kann seinen Teil dazu beitragen", heißt es in dem Spendenaufruf weiter. "Wir können dieses Match gewinnen."

Khedira mit Videobotschaft

Auf Twitter meldete sich auch Juve-Profi Sami Khedira mit einer Videobotschaft zu Wort: "Wir befinden uns alle in einer Ausnahmesituation, die man nicht leicht bewältigen kann. Wir können nur alle gemeinsam die Lage verbessern. Bleibt zu Hause, vermeidet soziale Kontakte. Die jüngeren schützen die Älteren, die Gesunden schützen die Kranken." Mit diesen Worten verwies der derzeit verletzte Nationalspieler auf die Spendenaktion, denn "gute medizinische Versorgung kann sehr viele Leben retten".

Sami Khedira richtet sich in Zeiten der Corona-Epidemie per Video an die Fans © Twitter.com

Am Mittwoch wurde bekannt, dass Juve-Verteidiger Daniele Rugani mit dem Virus infiziert ist. Mittlerweile befindet sich die ganze Mannschaft in Quarantäne.