Italien trauert um einen talentierten Nachwuchsprofi, der einen bemerkenswerten Weg hingelegt hat: Wie Ex-Klub AS Rom am Montag vermeldete, starb Joseph Bouasse Perfection Sonntagnacht mit nur 21 Jahren nach einer Herzattacke.

Der Mittelfeldspieler war laut ESPN 2015 im Alter von 16 Jahren aus seiner Heimat Kamerun nach Italien geflohen. Dort angekommen ließ ihn ein Schleuser, der ihm eine große Fußballkarriere versprochen hatte, jedoch an einem Bahnhof zurück.

Bouasse trainierte dann bei Liberi Nantes, dem einzigen italienischen Flüchtlings-Team, mit und erarbeitete sich ein Probetraining beim AS Rom. Dort testete ihn Trainer Luciano Spalletti bei den Profis, nach seiner Unterschrift trainierte er mit Superstars wie Francesco Totti oder Daniele de Rossi.

Rüdiger trauert um Joseph Bouasse

Zu einem Profieinsatz für die Roma reichte es jedoch nicht, nach elf Spielen für die Jugendmannschaft und einer Leihe zu Zweitligist Vicenza lief sein Vertrag 2018 aus. Zuletzt spielte der Kameruner bei Universitatea Cluj in der zweiten rumänischen Liga.

Neben der Roma kondolierten nach seinem Tod unter anderem auch der FC Sevilla sowie Antonio Rüdiger, der bis 2017 in Rom spielte und Bouasse von seiner Zeit in Italien kannte.

"Das sind schreckliche Nachrichten, ich bin so traurig. Ruhe in Frieden, mein Bruder! Ein junges Talent, das uns zu früh verlässt. Mein Beileid an die ganze Familie", twitterte Chelsea-Verteidiger Rüdiger und stellte ein Bild dazu, das ihn beim gemeinsamen Training mit Bouasse zeigt.