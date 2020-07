Nach dem neunten Scudetto in Folge knallten in der Kabine von Juventus Turin die Sektkorken.

Im Freudenrausch wurde Trainer Maurizio Sarri mit Rasierschaum bespritzt. Die Spieler stimmten Gesänge zu Ehren des Meister-Coaches an. Champagner floss in Strömen zur Feier des 36. Scudetto der Vereinsgeschichte am Ende einer von einem zweieinhalb monatigen Lockdown geprägten Saison.

"Meinen Spielern habe ich gesagt: Wenn ihr mit mir den Titel geholt habt, seid ihr wirklich stark, denn bisher hatte ich noch nichts gewonnen", scherzte der 61-Jährige. "Den Scudetto zu gewinnen, wird jedes Jahr schwieriger. Für eine Mannschaft, die an Erfolgen gewöhnt ist, ist es nicht einfach, die Motivation zu finden. Doch Juve hat auch in dieser schwierigen Zeit bewiesen, ein europäischer Topklub zu sein."

Mit 61 Jahren und sechs Monaten ist Sarri der älteste Coach, der in Italien den Scudetto geholt hat.

Ronaldo hat noch nicht genug

Ronaldo widmete auf Instagram den Titel allen Juve-Fans.

"Geschafft! Wir sind wieder Meister. Ich bin über meinen zweiten Scudetto in Folge überglücklich, und ich will weiterhin die Geschichte dieses großen und wunderbaren Klubs aufbauen. Dieser Titel ist allen Juve-Tifosi gewidmet, vor allem jenen, die wegen dieser Pandemie gelitten haben und immer noch leiden!", kommentierte CR7, der Fotos von den Feierlichkeiten in der Kabine postete.

Die Tifosi von Italiens Rekordmeister haben in der Nacht auf Montag den Titelgewinn im Corona-Modus und entsprechend zurückhaltend gefeiert. Es herrschte gedämpfte Stimmung im Turiner Stadtzentrum.

Juve-Fans feiern zurückhaltend

Nur wenige Fans versammelten sich nach dem 2:0-Sieg gegen Sampdoria Genua auf dem Turiner Hauptplatz San Carlo, um den ersten Meisterschaftstitel der Ära von Trainer Sarri zu feiern. Autokorsos, die bei den Scudetto-Feierlichkeiten in den vergangenen Jahren nie gefehlt hatten, blieben diesmal aus.

Die meisten Tifosi folgten dem Appell ihres Klubs, der sie aus Sorge vor Ansteckung zum Verzicht auf spontane Versammlungen aufgerufen hatte. "Bianconeri, feiert zu Hause! Es ist wichtig, keine Ansammlungen zu bilden", twitterte der Verein nach dem Spiel.