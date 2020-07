Dieser Mann ist ein Phänomen.

Gianluigi Buffon hat mal wieder einen Rekord aufgestellt. Der 42 Jahre alte Torhüter von Juventus Turin absolvierte gegen den FC Turin seinen sein 648. Spiel in der Serie A. Damit überholt er Paolo Maldini und ist nun alleiniger Rekordspieler der italienischen Liga. Maldini hatte für den AC Mailand von 1985 bis 2009 647 Ligaspiele bestritten.

Auf diesen besonderen Moment muss Buffon, der kürzlich seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängerte, lange warten. Der „ewige“ Buffon ist seit seiner Rückkehr nach Turin nur Nummer zwei hinter Wojciech Szczesny. Den bis dato letzten Ligaeinsatz hatte Buffon im Dezember 2019. Auch in der italienischen Nationalmannschaft ist der Weltmeister von 2006 mit 176 Einsätzen unerreicht.

1995 debütierte Buffon als 17-Jähriger für die AC Parma in der Serie A, 2001 wechselte er als bis dato teuerster Torhüter der Fußballgeschichte für 54,1 Millionen Euro zu Rekordmeister Juventus, dem er auch nach dem Zwangsabstieg in die Serie B in der Saison 2006/07 die Treue hielt.

2018 verließ "Gigi" Buffon die Alte Dame, nach einem einjährigen Intermezzo bei Paris Saint-Germain kehrte er im vergangenen Sommer nach Turin zurück.

Die Spieler mit den meisten Serie-A-Einsätzen:

1. Gianluigi Buffon 648

2. Paolo Maldini 647

3. Francesco Totti 619

4. Javier Zanetti 615

mit Sportinformations-Dienst (SID