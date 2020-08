Der erst kürzlich von einer Leukämie-Erkrankung genesene Trainer des italienischen Erstligisten FC Bologna, Sinisa Mihajlovic, hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Das gab der Verein am Sonntag bekannt.

Der 51-Jährige habe keine Symptome und wird sich in den kommenden zwei Wochen in häusliche Quarantäne begeben.

Am Freitag habe sich Mihajlovic bei seiner Rückkehr nach Bologna dem Test unterzogen. Neben ihm wurden weitere Mitarbeiter des Klubs getestet, deren Ergebnisse aber allesamt negativ waren. Am Montag unterziehen sich alle Spieler und Mitarbeiter der ersten Mannschaft beim Trainingsauftakt dem COVID-19-Test. Die Saison in Italien beginnt am 19. September.

Mihajlovic hatte im Juli 2019 seine Leukämie-Erkrankung publik gemacht, Anfang August hatte er offiziell seine Genesung bekannt gegeben. Die Leitung der Mannschaft hatte er während dieser Zeit nicht aufgegeben. Im Juni hatte der FC Bologna den Vertrag mit Mihajlovic bis Juni 2023 verlängert. Der Serbe ist seit Januar 2019 Coach des norditalienischen Klubs.