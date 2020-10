Ganze zwei Minuten dauerte es, bis Zlatan Ibrahimovic zum ersten Mal zuschlug.

Der Superstar des AC Milan war der entscheidende Mann beim 3:3 gegen die AS Rom, bei dem es drunter und drüber ging. Ibrahimovic traf doppelt, war aber auch am späten Gegentreffer der Gäste nicht unbeteiligt.

Doch der Reihe nach: Kurz nach dem Anpfiff verwandelte der 39-jährige Schwede nach einer feinen Lupfer-Vorlage von Rafael Leao zur frühen Führung. Auf der Gegenseite kam die Roma aber durch ihren eigenen Stürmer-Routinier, Edin Dzeko, nach einer Ecke prompt zum Ausgleich (14. Spielminute).

Alexis Saelemaekers stellte die Weichen für Milan wieder auf Sieg, erneut nur zwei Minuten nach dem Gang aus der Kabine (47.) Doch Jordan Veretout konnte für die Gäste nach einem berechtigten Elfmeter abermals ausgleichen.

Dann der nächste große Auftritt von Altmeister Ibrahimovic, der ebenfalls vom Punkt traf (79.). Seinem sechsten Liga-Tor im dritten Spiel ging jedoch eine äußerst strittige Schiedsrichter-Entscheidung voraus. Ibrahimovic hatte einen langen Ball auf Hakan Calhanoglu verlängert, der nach einem minimalen Kontakt im Strafraum schnell zu Boden ging.

Der letzte Akt war aber noch nicht geschrieben, Rom konnte ein drittes Mal ausgleichen. Wieder per Ecke, Marash Kumbulla netzte ein (84.). Er profitierte dabei aber auch von Ibrahimovic, der den Ball am ersten Pfosten auf Kopfhöhe mit einem Vollspann-Volley klären wollte. Wie es eben nur "Ibrakadabra" überhaupt versuchen würde. Der Ball rutsche ihm jedoch über den Schlappen und landete so bei Kumbulla.

Wie gesagt, Ibrahimovic war der entscheidende Mann.