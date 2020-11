Wie in den meisten Spielen der heutigen Corona-Zeit waren auch beim Serie-A-Derby zwischen Sampdoria und dem FC Genua keine Zuschauer zugelassen.

Doch trotz der Geisterkulisse kam es zu einem Zwischenfall, der sogar für eine Spielunterbrechung sorgte.

Was war passiert? Bereits in der 3. Minute flog von außerhalb eine Leuchtrakete ins Stadion, die an einem kleinen Fallschirm befestigt war.

Die Rakete flog in die Nähe der beiden Trainerbänke und verursachte eine große Rauchentwicklung, sodass der Schiedsrichter die Partie unterbrechen musste.

Nach dem kurzen Schreck ging es jedoch schnell weiter: Das Derby endete nach Toren von Jakub Jankto (23.) und Gianluca Scamacca (28.) 1:1.