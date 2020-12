Ex-Manager Zvonimir Boban soll vom 18-maligen italienischen Fußballmeister AC Mailand eine Entschädigung in Höhe von fünf Millionen Euro erhalten. Dies entschied ein Gericht in der lombardischen Metropole in erster Instanz. Der kroatische Ex-Profi Boban verließ die Mailänder im März, nachdem er sich mit Geschäftsführer Ivan Gazidis überworfen hatte. Seinen Posten beim AC hatte Boban, der zuvor beim Weltverband FIFA arbeitete, erst im Sommer 2019 angetreten.