Reize keinen schlecht gelaunten Zlatan Ibrahimovic - diese Erfahrung musste nun auch Atalantas Duván Zapata machen.

Dem Superstar des AC Mailand platzte in der Schlussphase bei der 0:3-Niederlage gegen Atalanta Bergamo der Kragen. "Ich habe mehr Tore erzielt als du Spiele in deiner Karriere absolviert hast", sagte Ibrahimovic in Richtung des Kolumbianers.

Zuvor hatte der Schwede einen Elfmeter gefordert, worauf Zapata gesagt haben soll: "Du kannst kein Spiel ohne Elfmeter beenden - willst du den 13. Elfer?"

Ibrahimovic hat mehr Tore als Zapata Spiele

Die Antwort von Ibrahimovic war dabei nicht nur schlagfertig, sondern auch faktisch richtig. Der 39-Jährige erzielte in 775 Spielen 480 Treffer. Der zehn Jahre jüngere Zapata kommt bisher lediglich auf 334 Pflichtspiel-Einsätze.

In diesem Duell zwischen Milan und Bergamo hatte allerdings nur Zapata getroffen. Ibrahimovic blieb in seinem neunten Serie-A-Spiel in dieser Saison erst zum zweiten Mal ohne Treffer.

Trotz der Niederlage bleibt der AC Tabellenführer, da Verfolger Inter bei Udinese Calcio nicht über ein 0:0 hinausgekommen war.