Superstar Zlatan Ibrahimovic wird auch in der nächsten Saison für den AC Mailand auf Torejagd gehen.

Wie der italienische Spitzenklub offiziell bestätigte, verlängerte der Oldie seinen im Juni auslaufenden Vertrag um ein Jahr. (Service: Tabelle der Serie A)

Beendet "Ibra" seine Karriere bei Milan?

"Ich bin sehr glücklich, dies ist mein Zuhause", sagte "Ibra" nach der Unterschrift und erklärte: "Ich bin wirklich glücklich mit den Gefühle, die mir der Verein gibt, mit allen, die hier arbeiten, meinen Teamkollegen, dem Trainer und den Fans, die ich im Stadion sehr vermisse."

Es scheint sehr wahrscheinlich, dass Ibrahimovic seine Karriere beim AC Mailand beenden wird. "Ich würde für den Rest meines Lebens bleiben, wenn ich könnte", stellte der Starspieler klar.

Ibrahimovic hat das Toreschießen nicht verlernt

Die Verlängerung hatte sich in den letzten Wochen schon angebahnt. Medienberichten zufolge verdient Ibrahimovic auch in der kommenden Spielzeit sieben Millionen Euro plus Boni. (Service: Ergebnisse und Spielplan der Serie A)

In der aktuellen Saison erzielte der Stürmer in 25 Pflichtspielen für Milan 17 Treffer. Ibrahimovic läuft derzeit zum zweiten Mal während seiner Karriere für die Rossoneri auf. Von 2010 bis 2012 trug er bereits das Trikot der Mailänder. Mittlerweile absolvierte "Ibra" für den Klub insgesamt 130 Pflichtspiele, in denen er auf 84 Tore kommt.

Im Oktober wird Altstar Ibrahimovic 40 Jahre alt. Zuletzt hatte er außerdem sein Comeback für die schwedische Nationalmannschaft gefeiert. Allerdings hatte er damit offenbar gegen Regelungen der Verbände verstoßen, da er in einen Sportwettenanbieter investiert hatte. UEFA und FIFA wollten sich dazu bislang nicht äußern.