Etwa 3000 Fans des italienischen Fußball-Traditionsklubs Inter Mailand haben am Samstagnachmittag vor dem Giuseppe-Meazza-Stadion den Meistertitel ihres Klubs gefeiert. Die Polizei hatte die Party genehmigt und vor dem Heimspiel gegen Sampdoria Genua extra ein Areal unweit der Arena zur Verfügung gestellt.

Die Tifosi trugen Mundschutz und warteten auf die Ankunft der Mannschaft. "Wir sind Italiens Meister", skandierten die Anhänger, die nicht mit Seitenhieben auf die Rivalen AC Mailand und Juventus Turin sparten.

Inter hatte am vergangenen Wochenende zum 19. Mal den Scudetto erobert. Es ist der erste Titelgewinn für den lombardischen Verein seit 2010.

Anzeige

Die Feier am Samstag verlief problemlos. Die italienische Regierung erwägt derzeit, am letzten Spieltag mindestens 20 Prozent der Zuschauerkapazität in den Stadien zuzulassen.