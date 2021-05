Eine Rückkehr des fünfmaligen Weltfußballers Cristiano Ronaldo (36) von Juventus Turin in seine portugiesische Heimat zu seinem Stammklub Sporting Lissabon bleibt wohl eine Illusion. "Cristiano ist stolz auf den Titel, den Sporting errungen hat. Aber im Augenblick steht eine Rückkehr nach Portugal nicht bevor", sagte Berater Jorge Mendes der portugiesischen Zeitung Record.

Die Spekulationen um den Europameister hatte seine Mutter Dolores Aveiro angeheizt, nachdem sie nach dem ersten Meisterschaftstriumph von Sporting nach 19-jähriger Durststrecke erklärt hatte: "Ich werde mit ihm sprechen. Nächstes Jahr wird er im Alvalade von Sporting spielen, ich werde ihn davon überzeugen."

Ronaldos Vertrag bei der Alten Dame, die in dieser Saison alle Saisonziele verfehlt hat, läuft noch bis 2022. Zurzeit droht Juve als Tabellenfünfter der Serie A das Verpassen der Champions League.

Ronaldo war 1997 als Zwölfjähriger von Nacional Funchal zu Sporting gewechselt. Dort gab er am 29. September 2002 als 17-Jähriger sein Profidebüt, wenige Monate nach der bislang letzten Meisterschaft des Klubs. Schon am Ende der Saison wechselte er zu Manchester United.

Zuletzt hatte CR7 mit seinem 100. Tor für Juventus in der Serie A für Schlagzeilen gesorgt. Als erster Profi schaffte er damit in den Eliteklassen von Italien, England und Spanien jeweils mindestens 100 Tore. Ronaldo hatte in England für ManUnited und in Spanien für Real Madrid gespielt.