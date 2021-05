Rekordmeister Juventus Turin hat die Qualifikation für die Champions League nach dem Debakel am Sonntagabend gegen den AC Mailand (0:3) nicht mehr in der eigenen Hand. (NEWS: Alles zur Serie A)

Für den umstrittenen Juve-Trainer Andrea Pirlo stellt ein vorzeitiger Rücktritt dennoch keine Option dar.

"Meine Arbeit geht weiter. Ich glaube, dass ich mit diesem Team noch viel erreichen kann“, erläuterte der 41-Jährige nach der Partie bei Sky Italia.

Pirlo will Trainer-Job bei Juve weitermachen

"Ich werde meinen Job weitermachen, solange ich kann", stellte Pirlo klar. "Ich bin der erste Verantwortliche für diese Situation. Zu Saisonbeginn hatte ich ein anderes Projekt im Kopf, und ich dachte, eine andere Mannschaft zur Verfügung zu haben", führte der Weltmeister von 2006 weiter aus, "die Mannschaft besteht aus großartigen Spielern. Offenkundig ist es mir nicht gelungen, das Beste aus ihnen zu machen." (SERVICE: Ergebnisse und Spielplan der Serie A)

Nach der herben Niederlage liegt das Team um Superstar Cristiano Ronaldo auf dem fünften Platz in der Serie A. Vier Teams kommen am Ende der Saison in die Champions League, so könnte es für Pirlo drei Spieltage vor Schluss nun richtig eng werden. Der Rückstand zu Rang vier beträgt allerdings nur einen Punkt. (SERVICE: Tabelle der Serie A)

Solle sich Juventus nicht für die Königsklasse qualifizieren können, steht wohl nach nur einem Jahr erneut ein Wechsel auf der Trainerposition an.