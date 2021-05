Juventus Turin hat die Qualifikation für die Champions League nicht mehr in eigenen Händen.

Doch die aus Juve-Sicht erhofften Ausrutscher der Konkurrenz bleiben weiterhin aus. Am Sonntag gab sich auch der SSC Neapel keine Blöße. (SERVICE: Ergebnisse und Spielplan)

Die Süditaliener setzten sich beim AC Florenz mit 2:0 (0:0) durch und untermauerten damit ihre Champions-League-Ambitionen. Dank des Dreiers kletterte Napoli mit 76 Punkten auf Platz drei. Der AC Milan (75 Punkte) kann am Abend gegen Cagliari Calcio noch nachlegen.

Insigne und Venuti halten Napoli auf CL-Kurs

Juventus hatte am Samstag mit einem 3:2-Sieg gegen Meister Inter Mailand die Minimalchance auf die Königsklasse gewahrt. Einen Spieltag vor Schluss liegt die Alte Dame aber mit 75 Punkten nur auf Platz fünf. (SERVICE: Tabelle der Serie A)

In Florenz, bei denen Ex-Bayern-Star Franck Ribéry in der Startelf stand, trafen Lorenzo Insigne (56.) per Elfermeternachschuss und Lorenzo Venuti (67.) für Napoli.