Nächstes Kapitel im Twitter-Streit zwischen Mesut Özil und Piers Morgan.

Auch nach seinem Abschied aus England ließ es sich der Neuzugang von Fenerbahce Istanbul nicht nehmen, sich über den umstrittenen TV Moderator Piers Morgan lustig zu machen.

Die beiden Streithähne zoffen sich seit Monaten via Twitter. Auf der Social-Media-Plattform war der Offensivspieler während seiner Zeit beim FC Arsenal zuletzt sehr aktiv - obwohl er nach seiner Ausbootung bei den Gunners sportlich nicht mehr für Schlagzeilen sorgen konnte.

Morgan legte ihm daraufhin, ebenfalls bei Twitter, einen Abschied nahe. So weit, so harmlos. Nach diversen Wortmeldungen von beiden Seiten, die an Schärfe kontinuierlich zunahmen, schlug Özil am Sonntag wieder zu.

Der 32-Jährige postete ein Bild von sich, auf dem er lachend eine Klopapierrolle in die Kamera hält. Es handelt sich jedoch nicht um gewöhnliches Klopapier, wie die Verpackung zeigt. Auf dieser steht "Sch**** auf Piers" geschrieben, die Rolle ist mit Bilder von Morgans Gesicht bedruckt.

Özils Kommentar: "Piers, das habe ich aus London nach Istanbul mitgenommen, um mich an dich zu erinnern. Obwohl du dass wahrscheinlich schon wusstest #poopsonpiers" Morgan ließ sich nicht lange bitten und antwortete im selben Stil auf die unappetitliche Attacke.

"Mesut, du bist voller Sch****, daher bin ich froh, dass ich dir die dringend benötigte Hilfe leisten kann", so der Moderator, der 2020 schon zum zweiten Mal bei den NME Awards zum "Bösewicht des Jahres" gewählt wurde.

