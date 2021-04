Die deutschen Ringer haben zum Abschluss der EM in Warschau ihre vierte Medaille gewonnen. Griechisch-Römisch-Spezialist Hannes Wagner (Lichtenfels) holte in der Klasse bis 82 kg Bronze und bescherte dem Deutschen Ringer-Bund (DRB) damit einen Tag nach dem enttäuschen Auftakt-Aus für den dreimaligen Weltmeister Frank Stäbler (Musberg) ein versöhnliches Ende der Titelkämpfe in Polen.

Wagner setzte sich nach seinem Viertelfinal-Aus und einem anschließenden Erfolg in der Hoffnungsrunde im Kampf um Bronze gegen den dänischen ehemaligen Europameister Rajbek Bisultanov mit 3:1 Punkten durch. Der Sportpolizist wiederholte damit seine Podiumsplatzierung bei der EM im vergangenen Jahr.

Vor Wagners Bronze waren bereits drei weitere Medaillen auf das DRB-Konto gegangen. Eduard Popp (Heilbronn) holte im Schwergewicht ebenso Bronze wie Ex-Weltmeisterin Aline Rotter-Focken (Krefeld) in der Klasse bis 76 kg und Annika Wendle (Freiburg) in der 53-kg-Kategorie.