Leon Bunn hat seinen Kampf im Halbschwergewicht bei der Nordic Fight Night (LIVE im TV auf SPORT1) gegen Jozsef Racz gewonnen.

Gegen den Ungarn setzte sich die deutsche Box-Hoffnung in sechs Runden nach Punkten durch. Seine vorherigen sechs Profikämpfe hatte Bunn alle durch Knockout gewonnen.

SPORT1 zeigt dieses Jahr zwanzig Kampfabende live im Free-TV, unter anderem mit Arthur Abraham, Tyron Zeuge und Vincent Feigenbutz

In der ersten Runde machte Racz dem Frankfurter noch einige Probleme mit seinem unorthodoxen Boxstil und seinen schnellen Händen. Der Deutsche benötigte etwas, um auf Betriebstemperatur zu kommen.

Den zweiten Durchgang ging Bunn aggressiver an, attackierte Racz häufiger. Mit wuchtigen Schlägen hielt er seinen Kontrahenten weitestgehend unter Kontrolle. In der dritten Runde wurden die Angriffe von Racz schon wilder, der Ungar tauchte auch immer häufiger ab.

Racz verliert Mundschutz

Bunn wartete geschickt und griff im richtigen Moment an, setzte mit schnell Schritten nach. Der deutsche ließ auch in der vierten Runde nicht locker, baute seine Dominanz weiter aus und setzte unter anderem einen starken Treffer in die Nieren von Racz.

Bei Ungarn schwand die Kraft in der vorletzten Runde deutlich. Bunn setzte einige gute Körpertreffer. Im finalen Durchgang versuchte Racz nur noch dem Knockout zu entgehen, ihm fiel sogar der Mundschutz raus. Doch dem K.o. konnte er entgehen.

Norweger überzeugen

Den ersten Kampf des Abends gewann der Norweger Hadi Srour gegen Michael Rooney im Superleichtgewicht. In der dritten Runde siegte der Lokalmatador bei seinem Debüt durch technisches K.o. Der Fight war auf vier Runden angesetzt gewesen.

Kevin Melhus duellierte sich im Cruisergewicht über die gesamte Distanz (6 Runden) mit Istvan Kun - die beiden lieferten sich einen engen Fight. Melhus drehte im letzten Durchgang noch einmal auf, angefeuert vom heimischen Publikum, und konnte die Punktrichter überzeugen.

Alle drei werteten den Norweger knapp als Sieger. Es war der dritte Profisieg für den 28-Jährigen.

Im Duell der Schwergewichte setzte sich Simen Nysaether gegen Adam Williams durch. Zwar gelang dem Norweger kein Knockout in den vier Runden, aber mit seinem Gegner hatte er wenig Probleme und wurde von den allen drei Punktrichtern deutlich zum Sieger erklärt.

Das norwegische Publikum erlebte einen guten Abend. Auch Tim Robin Lihaug gewann seinen Kampf gegen den Ukrainer Vasyl Kondor. Der Kampf ging über acht runden, die beiden Kontrahenten lieferten sich einen Schlagabtausch auf Augenhöhe.

Am Ende setzt sich Lihaug nach Schiedsrichterentscheidung aber durch.

Die weiteren Kämpfe in der Übersicht:

22.55 Uhr (Cruisergewicht/10 Runden): Kai Robin Havnaa (Norwegen) - Daniel Vencl (Tschechien)