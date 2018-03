Boxen: SPORT1-Prognose zum Kampfabend mit Tyron Zeuge

Am Samstagabend steht der nächste große Box-Abend bei SPORT1 an. Bevor Tyron Zeuge seinen WM-Titel in Hamburg gegen Isaac Ekpo verteidigen will, steigen vier weitere Kämpfe der Extraklasse. SPORT1-Kommentator Tobias Drews analysiert die Chancen der Boxer und prognostiziert den Ausgang der Fights (ab 18.15 Uhr LIVE im TV auf SPORT1)

© SPORT1-Grafik: Philipp Heinemann/Getty Images/Imago