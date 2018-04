Wrestling-Legende "Luscious" Johnny Valiant ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen.

Das Mitglied der WWE-Hall-of-Fame ist am Mittwochmorgen in der Stadt Ross Township in Pennsylvania von einem Pick-up-Truck überrollt worden, als er versuchte, eine belebte Straße zu überqueren. Die Polizei geht von einem tragischen Unglück aus. Thomas Sullivan, wie Valiant bürgerlich hieß, wurde 71 Jahre alt.

Valiant war in den siebziger Jahren Teil der Valiant Brothers, einem schillernd auftretendem Gespann, das in der früheren (W)WWF zweimal die Tag Team Titel hielt - einmal mit seinem ursprünglichen Partner "Handsome" Jimmy Valiant, einmal mit dessen Nachfolger Jerry Valiant.

Später wurde Johnny Valiant als "Johnny V" zum Manager anderer Stars. In der AWA begleitete er unter anderem den jungen Hulk Hogan zum Ring, in der WWF stand er bei der ersten WrestleMania 1985 in der Ecke von Hogan langjährigem Kumpel Brutus "The Barber" Beefcake.

Zu weiteren Schützlingen wurden Beefcakes späterer Partner Greg "The Hammer" Valentine, Dino Bravo und das Tag Team Demolition.

1996 nahm WWE Jimmy und Johnny Valiant in ihre Ruhmeshalle auf, nach seiner Wrestling-Karriere arbeitete Johnny Valiant als Schauspieler und Stand-up-Comedian.