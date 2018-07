Deutschland hat erstmals seit 14 Jahren keinen Weltmeister im Profiboxen mehr.

Der zuletzt einzig verbliebene Champion Tyron Zeuge verlor in Offenburg seinen Titel im Supermittelgewicht an den Engländer Rocky Fielding. Der 30 Jahre alte britische Meister gewann den WM-Fight des Weltverbandes WBA durch K.o in der fünften Runde. Für den 26 Jahre alten Berliner Zeuge war es die erste Niederlage im 24. Kampf.

Zeuge hatte sich den WM-Gürtel im November 2016 im Kampf gegen den Italiener Giovanni De Carolis geholt. Er ging zum vierten Mal als Champion in den Ring. Vor dem Fight gegen Fielding hatte Zeuge den Titel gegen den Engländer Paul Smith und zweimal gegen den Nigerianer Isaac Ekpo verteidigt.

"Ich hatte Schwierigkeiten an Rocky ranzukommen. Das hat er gut gemacht. Und dann hat es irgendwann gewackelt im Kopf", sagte Zeuge nach dem Kampf im Gespräch mit SPORT1.

"Wir hatten nur sechs Wochen Vorbereitung. Tyron hat noch alles noch vor sich, auch deshalb hab ich das Handtuch geworfen", analysierte sein Trainer Jürgen Brähmer den Fight.

Bunn, Radovan, Pascali siegen

Im Vorfeld des Hauptkampfes legten drei deutsche Boxhoffnungen weitere Talentproben ab.

Youngster Jack Paskali besiegte den Italiener Marco Miano nach Punkten und feierte seinen dritten Profisieg im dritten Kampf. Pascali schickte seinen Gegner in den beiden Startrunden je einmal auf die Bretter, Miano konnte einen frühzeitigen K.o dann aber doch noch verhindern.

Denis Radovan gewann seinen ersten Kampf im Mittelgewicht gegen den erfahrenen Esten Pavel Semjonov ebenfalls nach Punkten. Der Schützling von Trainer Conny Mittermeier bleibt damit auch nach seinem zehnten Profikampf ungeschlagen.

Diese Bilanz kann auch Leon Bunn vorweisen. Der Halbschwergewichtler feierte einen ungefährdeten Punktsieg gegen den Ukrainer Serhiy Demchenko.

Die Kämpfe des Boxabends im Überblick:

Supermittelgewicht: Xhek Paskali (Deutschland) - Marco Miano (Italien) - Sieg Pascali nach Punkten

Supermittelgewicht: Zach Parker (Großbritannien) - Geard Ajetovic (Serbien) - Sieg Parker nach Punkten

Mittelgewicht: Denis Radovan (Deutschland) - Pavel Semjonov (Estland) - Sieg Radovan nach Punkten

Halbschwergewicht: Leon Bunn (Deutschland) - Serhiy Demchenko (Ukraine) - Sieg Bunn nach Punkten

Super-Mittelgewicht: Tyron Zeuge (Deutschland) - Rocky Fielding (Großbritannien) - Sieg Fielding durch K.o.