Boxfans aufgepasst! Ab dem 1. August sucht SPORT1 im Rahmen des neuen Boxformats "SPORT1: The Next Rocky" Deutschlands nächsten Weltmeister. Das Casting ist dabei das erste digitale dieser Art in Deutschland.

Teilnehmen kann dabei jeder, der sich stark genug fühlt, bereit ist zu leiden und über seine Grenzen zu gehen. Einfach nur ein kurzes Bewerbungsvideo einschicken und erklären, warum man der nächste Rocky ist und seine Boxskills zeigen.

Eine SPORT1-Jury wird dann gemeinsam mit Boxtrainern des BOXWERKS München, Kommentatoren-Guru Tobias Drews und Graciano Rocchigiani die besten Bewerber auswählen und zum LIVE-Casting nach München einladen.

Dem Gewinner winkt Profi-Vertrag

Ex-Weltmeister Rocky weiß genau, aus welchem Holz Champions geschnitzt sein müssen und wie viel Schweiß, Blut und Tränen der Weg zum Erfolg mit sich bringen wird. Als Mentor wird der 54-Jährige die besten Kandidaten auf ihrem Weg "From Zero to Hero" begleiten, trainieren und unterstützen.

In einem zweitägigen Bootcamp müssen die stärksten Nachwuchsboxer verschiedene Hürden und Aufgaben meistern. Sie werden gedrillt und fit gemacht für die Kämpfe ihres Lebens.

Nur acht von ihnen schaffen den Sprung in die LIVE-Shows, die im Rahmen der SPORT1-Boxabende LIVE im TV stattfinden werden. An drei Kampfabenden boxen die Fighter unter offiziellen Bedingungen - Mann gegen Mann im Ring.

Am letzten Abend kommt es dann zum großen Showdown um den Titel. Zudem darf sich "The Next Rocky" über einen Profivertrag beim Sauerland-Stall freuen.

Exklusive Online-Inhalte begleiten Weg der Fighter

Wer selbst nicht in den Ring steigen will, kann trotzdem hautnah dabei sein. Ab dem 18. September präsentiert SPORT1 auf Youtube zweimal wöchentlich, immer dienstags und donnerstags, exklusive Einblicke in die Vorbereitung der Kämpfer.

Zusätzlich lassen die Fighter ihre Fans via Social Media an ihrem Weg zum Champion teilhaben.

Die Bewerbungsphase läuft vom 1. bis zum 31. August. Das LIVE-Casting und Bootcamp findet von 13.-16. September in München statt.