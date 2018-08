Aktuelle europäische Box-Weltmeisterinnen

Am Samstag steigt auf SPORT1 die nächste Box-Gala. In Struer bestreitet Dina Thorslund (l.) gegen Yessica Munoz den Hauptkampf (ab 19 Uhr LIVE im TV auf SPORT1, im STREAM und auf Facebook). Die 24-Jährige ist bereits aktuelle Interims-Weltmeisterin der WBC in der Bantamgewichtsklasse

© Team Sauerland