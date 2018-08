Boxer Ahmad Ali feiert eine besondere Rückkehr in den Ring. In seiner Heimatstadt Ludwigsburg bestreitet der 29-Jährige seinen ersten Kampf nach seiner Beinverletzung. SPORT1 zeigt den Fight am 15. September ab 20 Uhr LIVE im Free-TV.

Ali ist seit 2016 Profi (Kampfrekord: 12-0-1), kürte sich zum Mittelgewichts-Weltmeister der GBU. Seinen größten Kampf verpasste der Ludwigsburger aber, weil er sich kurz zuvor das Bein brach.

Der Titelkampf gegen den Dänen Kim Poulsen (28-4-0) fiel dadurch aus. Ali drohte sogar das Karriereende. Doch er zeigte sich auch neben dem Ring als Kämpfer. Seine Verletzung heilte trotz einer Infektion. Nun will der Boxer sofort wieder oben angreifen.

Ali startet sofort durch

"Am 15.9. wird es gleich einen echten Härtetest für Ahmad geben und keinen normalen Aufbaukampf", sagte sein Manager Rainer Gottwald. Der Grund für den Ehrgeiz: Der ausgefallene Kampf gegen Poulsen um die GBU-Weltmeisterschaft im Mittelgewicht soll schnellstmöglich nachgeholt werden.

"Ich brenne auf den Fight gegen Poulsen", sagt Ali, "aber zunächst möchte ich mich meinen Fans beim Comeback in einer guten Form präsentieren." Gegen wen Ahmad Ali in der Friedrich-Ebert-Halle boxen wird, entscheidet sich in den nächsten Tagen. Neben Ali werden Vincent Feigenbutz gegen Toni Kraft, Avni Yildirim gegen Lolenga Mock sowie Deniz Ilbay boxen.