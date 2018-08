Dina Thorslund, bereits aktuelle WBC-Weltmeisterin in der Bantamgewichtsklasse, greift nach dem nächsten WM-Gürtel!

In ihrer Heimatstadt Struer kämpft die in elf Profi-Fights ungeschlagene Dänin am 25. August gegen die Mexikanerin Yessica Munoz um den WBO-Gürtel im Superbantamgewicht.

Bislang ist die 24-Jährige in ihrer Karriere noch ungeschlagen. Aber nicht nur im Boxring macht sie eine gute Figur.

