Dina Thorslund trifft in ihrer Heimatstadt Struer, Dänemark, auf die Mexikanerin Yessica Munoz im Kampf um den WBO-Gürtel im Superbantamgewicht

Die 24-jährige Dänin besiegte zuletzt Alicia Ashley und sicherte sich so den WBC-Weltmeister-Titel in der Bantamgewichtsklasse. In ihren elf Profi-Kämpfen wurde Thorslund noch nie geschlagen und will das bei ihrem dritten Kampf in Struer wiederholen. Sie und Munoz treffen am Freitag beim Wiegen aufeinander.

Die aktuelle WBO-Titelträgerin Amanda Serrano wird den Gürtel nicht verteidigen.

Boxen: Das ist Dina Thorslund

Deutsches Duell

Zwischen Jack Paskali und Bernard Donfack gibt es ein deutsches Duell. Sie treten im Supermittelgewicht gegeneinander an. Paskali gab erst im Mai sein Profi-Debüt gegen Ivan Murashkin, wo ihm trotz schlechterer Leistung der Sieg zugesprochen wurde. Der 38-jährige Bernard Donfack feierte in der Vergangenheit schon Erfolge wie den WBF-Weltmeistertitel im Supermittelgewicht.

Box-Talk auf SPORT1

Im Rahmen des Ereignisses feiert der SPORT1 Box-Talk seine Premiere. Ab 19 Uhr sprechen Wilfried Sauerland, Sebastian Zbik sowie Experten und Journalisten über aktuelle Themen aus der Boxwelt. Am Kampfabend ist Weltmeisterin Elina Tissen zu Gast im SPORT1-Studio.

SPORT1 überträgt den Talk und den Kampf LIVE im STREAM auf Facebook aus dem Struer Energy Park in Dänemark.

Alle Kämpfe des Boxabends in Offenburg im Überblick:

1. Kampf: Kent Erik Badstad (Norwegen) - Bohdan Zlyvko (Ukraine), Cruisergewicht (17.15 Uhr)

2. Kampf: Joanna Ekedahl (Schweden) - Alina Samsonova (Ukraine), Superfedergewicht

3. Kampf: Haris Dzindo (Dänemark) - Gary Abajyan (Georgien), Supermittelgewicht

4. Kampf: Jack Paskali (Deutschland) - Bernard Donfack (Deutschland), Supermittelgewicht

5. Kampf: Mahdi Jallaw (Dänemark) - Dmytro Kostenko (Ukraine), Leichtgewicht

6. Kampf: Adam Bashanov (Dänemark) - Petr Chmelik (Tschechische Republik), Supermittelgewicht

7. Kampf: Mikkel Nielsen (Dänemark) - Aliaksandr Dzemka (Weißrussland), Superweltergewicht

8. Kampf: Frederik Hede Jensen (Dänemark) - Andrei Nurchynski (Weißrussland), Superfedergewicht (21.10 Uhr)

9. Kampf: Kem Ljungquist (Dänemark) - David Vyletel (Slowakei), Schwergewicht (21.30 Uhr)

10. Kampf: Dennis Ceylan (Dänemark) - Levan Tsiklauri (Georgien), Federgewicht

11. Kampf: Dina Thorslund (Dänemark) - Yessica Munoz (Mexiko), Superbantamgewicht