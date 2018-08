Aktuelle europäische Box-Weltmeisterinnen zum Durchklicken

Dina Thorslund, bereits aktuelle WBC-Weltmeisterin in der Bantamgewichtsklasse, greift nach dem nächsten WM-Gürtel!

In ihrer Heimatstadt Struer kämpft die in elf Profi-Fights ungeschlagene Dänin am 25. August gegen die Mexikanerin Yessica Munoz um den WBO-Gürtel im Superbantamgewicht.

Box-Talk auf SPORT1

Im Rahmen des Kampfabends feiert der SPORT1 Box-Talk seine Premiere.

Ab 19 Uhr sprechen Wilfried Sauerland, Sebastian Zbik sowie Experten und Journalisten über aktuelle Themen aus der Boxwelt. Zudem ist Weltmeisterin Elina Tissen zu Gast im SPORT1-Studio.

SPORT1 berichtetet ab 19 Uhr LIVE im TV und im LIVESTREAM ausführlich von der Box-Gala im Struer Energy Park in Dänemark und überträgt den Talk sowie die Kämpfe auch LIVE im STREAM auf Facebook.