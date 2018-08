Das System im Boxsport sorgt bei den Fans seit Jahren für Verwirrung. Mehrere Verbände küren in diversen Gewichtsklassen ihren eigenen Weltmeister, auch innerhalb der Gewichtsklassen gibt es verschiedene Unterkategorien.

Ein System mit dem Promoter Wilfried Sauerland nicht zufrieden ist. "Die Vielzahl an Untertiteln, die in den letzten Jahren geschaffen wurde, ist einfach des Guten zuviel", sagte der 78-Jährige im Box-Talk auf SPORT1. "Ich habe immer gesagt: So wenige Titel wie möglich!"

Doch trotz der von ihm geäußerten Kritik - aus Sicht eines Promoters macht die Vielzahl an Kämpfen durchaus Sinn. "Wenn man einen Boxer gut platziert hat, und er die Chance hat, durch den Gewinn eines Interkontinental-Titels um eine WM-Endausscheidung zu boxen, dann muss man das natürlich machen", gab Sauerland zu.

Zbik verteidigt System

Für den früheren Box-Profi Sebastian Zbik ist ohnehin klar, dass das bestehende System für die Sportler durchaus sinnvoll ist. "Wir haben vier bekannte Verbände. Jeder, der sich im Boxen auskennt, kennt sie. Aus Sicht der Sportler ist es ein schönes Gefühl, wenn man einen Gürtel gewinnt, auch wenn es nur ein WBO-Interkontinental-Titel ist."

Durch den Gewinn eines solchen Gürtels gehört der Boxer zu den Top Ten. Damit hat er die Chance, um einen WM-Titel zu kämpfen.