SPORT1: The Next Rocky geht in die heiße Phase. Mehr als 150 Kandidaten hatten sich für die erste Box-Castingshow Deutschlands beworben, nur noch neun von ihnen sind übrig geblieben.

Diese kämpfen im Bootcamp um einen der begehrten Plätze in den Liveshows, an deren Ende der Sieger einen Profi-Vertrag beim Sauerland-Boxstall erhält.

Die neuen Foglen der Webserie über das Bootcamp sind weiterhin jeweils dienstags und donnerstags auf SPORT1.de und Youtube zu sehen.

Bis zur Erschöpfung! Boxer fighten um letzte Chance

SPORT1 zeigt, welche Kandidaten es ins Bootcamp geschafft haben.