Axel Schulz' Karriere zum Durchklicken:

In den 90er-Jahren erlebte das Boxen in Deutschland einen enormen Boom und wurde in der breiten Gesellschaft salonfähig.

Einer der Hauptakteure in diesen Jahren war Axel Schulz, der dreimal um die WM-Krone boxte. Sein Karriere-Highlight war der Kampf gegen Altmeister George Foreman. Nun feiert der Mann aus Bad Saarow seinen 50. Geburtstag.

SPORT1 zeigt seine bewegte Karriere in Bildern.