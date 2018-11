Das bunte Boxer-Leben von Risse-Schwager Deniz Ilbay zum Durchklicken:

Sportlich gehört Deniz Ilbay zu den Besten im Weltergewicht. Sein Kampfrekord kann sich sehen lassen: 20 Siege in 21 Kämpfen.

Bei der großen Box-Gala am Samstag in Gummersbach (ab 20 Uhr LIVE im TV und im STREAM) will Ilbay seine Bilanz unbedingt ausbauen.

Der 23-jährige Kölner ist aber nicht nur knallharter Fighter im Ring. Er hat auch eine weiche Seite. Im November heiratete er seine Freundin Lyna, die Schwester des Kölner Fußball-Profis Marcel Risse.

Auch seine große Liebe stand bereits im Rampenlicht - bei der TV-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar". SPORT1 zeigt das bunte Leben des Box-Pärchens.