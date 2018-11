Floyd Mayweather hat den Fight gegen den japanischen Kickboxer Tenshin Nasukawa abgesagt.

Das gab der Box-Gigant in einem Instagram-Post bekannt. Mayweather behauptet darin, einem offiziellen Kampf nie zugestimmt zu haben. "Bis zu meiner Reise habe nicht einmal von ihm (Nasukawa , Anm. d. Red.) gehört", schreib der US-Amerikaner.

Mayweather habe nach eigener Aussage lediglich einem neun-minütigen Exhibition Match zugesagt. "Das sollte für eine kleine Gruppe von wohlhabenden Zuschauern gegen eine sehr hohe Gebühr veranstaltet werden." Der Fight sollte ausschließlich zu Unterhaltungszwecken dienen und weder als offizieller Kampf dargestellt noch weltweit übertragen werden.

Mayweather entschuldigt sich bei Fans

Bei seinen Fans entschuldigte sich der Box-Superstar für das Missverständnis. Eine Rückkehr aus dem Ruhestand schloss Mayweather aus. "Ich bin ein pensionierter Boxer, der weltweit viel Geld für Auftritte, Vorträge und gelegentlich kleine Exhibition Matches verdient."

Am Montag war auf einer Pressekonferenz in Japan der Kampf zwischen dem mehrfachen Weltmeister Mayweather und dem japanischen Kickboxer Nasukawa angekündigt worden. "Als ich und mein Team zur Pressekonferenz kamen, waren wir völlig überrascht von der Richtung, die das Event eingeschlagen hatte", sagte Mayweather: "Wir hätten das sofort stoppen sollen, aber ich kann versichern, dass ich völlig überrumpelt worden bin von den Vorbereitungen, die ohne meine Zustimmung getroffen wurden."

Am 31. Dezember sollte er in Tokyo gegen den japanischen Kickboxer antreten. "Das wird der größte Moment in meinem Leben. Ich will der Mann sein, der die Geschichte verhindert. Das werde ich mit diesen Fäusten tun - mit einem Schlag. Ihr werdet es sehen", tönte der 21 Jahre jüngere Herausforderer des ungeschlagenen Box-Giganten.