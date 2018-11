Der philippinische Box-Superstar Manny Pacquiao steigt erneut für einen WM-Kampf in den Ring. Am Montag bestätigte Pacquiaos Management in New York, dass der 39-Jährige seinen WBA-Weltmeistertitel im Weltergewicht am 19. Januar 2019 in Las Vegas gegen den US-Amerikaner Adrien Broner (29) verteidigen wird.

Von bislang 69 Profi-Kämpfen hat Pacquiao 60 gewonnen, 39 davon per K.o. - eine seiner sieben Niederlagen kassierte er im "Kampf des Jahrhunderts" gegen Superstar Floyd Mayweather.