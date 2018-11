Das bunte Boxer-Leben von Deniz Ilbay

20 Siege, eine Niederlage - der Kölner Deniz Ilbay gehört zu den besten Fightern im Weltergewicht. Sogar den Titel des Jugend-Weltmeisters der IBF hatte "El Pistolero" aus dem Team Sauerland bereits inne. Bei der großen Box-Gala in Gummersbach am Samstag (ab 20 Uhr LIVE im TV und im STREAM) will Ilbay seine Bilanz gegen Denis Krieger weiter ausbauen

