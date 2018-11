SPORT1: The Next Rocky: Die Finalisten im Portrait

Die Jury hat entschieden: Bei der Box-Castingshow "SPORT1: The Next Rocky" stehen die vier Kandidaten für die Halbfinal-Liveshows fest: Mit dabei sind die beiden Münchner Rustam Shamilov und Arton Berisha, die im ersten Halbfinal-Duell bei der Box-Gala von Team Sauerland am ersten Dezember in Gummersbach aufeinandertreffen.

