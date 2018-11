"SPORT1: The next Rocky": Die Finalisten zum Durchklicken

Die Jury hat entschieden: Bei der Box-Castingshow "SPORT1: The Next Rocky" stehen die vier Kandidaten für die Halbfinal-Liveshows fest: Mit dabei sind die beiden Münchner Rustam Shamilov und Arton Berisha, die im ersten Halbfinal-Duell bei der Box-Gala von Team Sauerland am ersten Dezember in Gummersbach aufeinandertreffen.

Im zweiten Halbfinale kämpfen Enis Agushi aus Bad Neuenahr-Ahrweiler und Robin Lopez Lopez aus Halle an der Saale gegeneinander.

Mit dem Hannoveraner Serdar Kurun gibt es zudem einen Nachrück-Kandidaten. Das Finalisten-Quartett hat sich aus über 150 Kandidaten, die sich bei SPORT1: The Next Rocky beworben haben, im Casting und dem anschließenden Bootcamp durchgesetzt und darf nun weiterhin vom Sieg und einem Profi-Boxvertrag träumen.

SPORT1 begleitet die Finalisten Rustam, Enis, Ronny und Arton sowie Nachrücker Serdar auf der "Road to Champion" und zeigt die Vorbereitung auf die Liveshows in neuen Folgen der Webserie, die nach wie vor jeweils dienstags und donnerstags auf SPORT1.de und YouTube zu sehen sind.

Die Box-Gala von Team Sauerland in Gummersbach, bei der neben den Halbfinals von SPORT1: The Next Rocky unter anderem auch die Sauerland-Profis Abass Baraou, Denis Radovan und Deniz Ilbay in den Ring steigen, wird am Samstag, 1. Dezember, live ab 20 Uhr im Free-TV übertragen.

SPORT1 stellt die Finalisten vor.