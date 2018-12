Wenn Saul "Canelo" Alvarez in der Nacht auf Sonntag im Madison Square Garden in den Ring steigt, will der Mexikaner Geschichte schreiben.

Nach seinen Titelgewinnen im Halbmittelgewicht und Mittelgewicht tritt der Mexikaner gegen den englischen Herausforderer Rocky Fielding in der dritten Gewichtsklasse um einen Titel an. Zuletzt hatte sich Canelo, wie er zumeist nur genannt wird, im Kampf gegen Gennadi Golowkin Ende September die WM-Titel von IBO, WBA und WBC im Mittelgewicht gesichert.

Allerdings hatte die knappe Entscheidung nach Punkten zugunsten des 28-Jährigen zu kontroversen Diskussionen geführt. Sein Gegner fühlte sich nach dem knappen und zumindest diskussionswürdigen Urteil jedenfalls um seinen Titel betrogen.

Alvarez arbeitet auf K.o. hin

Soweit will es Alvarez gegen Fielding daher erst gar nicht kommen lassen. "Ich bereite mich so vor, dass ich alles gebe. Koste es, was es wolle. Ich werde alles im Ring lassen, und ich arbeite in meinen Kämpfen immer auf einen K.o. hin", erklärte er im Vorfeld des Kampfes. Seine Bilanz von 34 K.o.-Siegen in 53 Profikämpfen macht deutlich, dass es sich dabei nicht um leere Worte handelt.

Doch auch sein Gegner in New York ist bei weitem kein unbeschriebenes Blatt. Erst im Juli holte sich Fielding den WBA-Weltmeistertitel im Supermittelgewicht gegen Tyron Zeuge und sorgte damit dafür, dass Deutschland erstmals seit 14 Jahren keinen Weltmeister im Profi-Boxen stellt.

"Ich ging nach Deutschland und holte mir den WM-Titel, obwohl mir niemand eine Chance gegeben hatte. Jetzt ist ähnlich. Aber ich bin super vorbereitet und glaube an mich", gab sich "Rocky" bei der Pressekonferenz vor dem Kampf selbstbewusst.

Sieger könnte 2019 auf Feigenbutz treffen

Entsprechend hoch ist auch der Respekt, den Canelo seinem Kontrahenten entgegenbringt. "Ich bereite mich auf einen harten Kampf vor", erklärte er. "Ich betrete die Komfortzone eines Champions und seiner Gewichtsklasse, und das ist ein Risiko."

Der Sieger des Kampfes könnte indes 2019 gegen Vincent Feigenbutz antreten. Im Gespräch mit SPORT1 machte der 23-Jährige klar, dass er sich einen WM-Kampf zutraue und vor Canelo nicht zurückschrecken würde.

Als Experte des Fights fungiert niemand geringeres als der amtierende Schwergewichts-Weltmeister Anthony Joshua.

So können Sie den Kampf LIVE verfolgen:

